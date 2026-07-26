Turano: “Deplorevoli gli insulti degli studenti siciliani a Bangkok”

L'intervento dell'assessore all'Istruzione

PALERMO – Un gruppo di studenti siciliani in viaggio a Bangkok è finito al centro delle polemiche per alcuni comportamenti offensivi nei confronti di una passeggera su un treno della metropolitana.

“Ho appena parlato con il ministro Valditara del video diventato virale sui social che riguarda un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali siciliani, protagonisti di un episodio deplorevole mentre viaggiavano sulla metropolitana sopraelevata di Bangkok. Un comportamento inappropriato che sta avendo ampia risonanza mediatica anche a livello internazionale. Sono profondamente dispiaciuto e resto basito per l’accaduto – dice l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione siciliana, Mimmo Turano -“.

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“Mi unisco alle scuse prontamente espresse dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok ma voglio rivolgere un appello a tutti i giovani siciliani che hanno l’opportunità di partecipare a un’esperienza di studio all’estero – aggiunge – ricordate che ogni vostro comportamento contribuisce a rappresentare non solo voi stessi, ma anche l’Italia. Vivete queste esperienze con entusiasmo, curiosità e rispetto per le persone e le culture che vi accolgono. Essere ambasciatori della propria terra – prosegue Turano – significa distinguersi per educazione e responsabilità, valori che sono certo appartengano alla grande maggioranza dei nostri giovani”.

Per l’assessore “chi ha la fortuna di sperimentare un’esperienza internazionale ha anche la responsabilità di esserne un esempio positivo; è questa l’immagine che vogliamo continuare a trasmettere nel mondo: quella di un Paese rispettoso, ricco di talento, valori e senso civico”.