Turismo in Sicilia, Messina: “Aumenta la permanenza dei nostri visitatori”

L'assessore regionale: "Nell'Isola 5 milioni di turisti all'anno"

“Nel 2019 i turisti si fermavano in Sicilia 2,6 notti, dai dati dei primi mesi del 2022 è emerso che il dato è aumentato a 3,4 notti di permanenza”. Lo afferma l’assessore regionale al turismo Manlio Messina, intervenuto alla cerimonia del 30esimo anniversario di attività dello scalo civile ‘Vincenzo Florio’ di Trapani-Birgi.

“Raggiunto obiettivo straordinario”

“Oggi la Sicilia conta 5 milioni di turisti l’anno. Quello raggiunto è un obiettivo straordinario – ha aggiunto Messina – ma dobbiamo fare di più: non basta avere il 14% dei siti Unesco solo in Sicilia, non bastano i parchi archeologici. Oggi i turisti vengono in Sicilia e cercano esperienze nuove, quindi bisogna arricchire quanto di bello abbiamo di offerte culturali”.