Turismo, la ministra Santanchè a Catania attacca PD e M5s

“Mostrano la loro inesistente superiorità”

CATANIA – “Non sono come loro e non voglio diventare come loro, per cui devo dire che c’è sicuramente amarezza. E c’è soprattutto la consapevolezza che la loro superiorità, che vogliono dimostrare quotidianamente, non c’è“. Così a Catania la ministra Daniela Santanchè ai giornalisti che gli hanno chiesto delle fibrillazioni nell’opposizione tra Pd e il M5s.

Le dichiarazioni a margine della presentazione del progetto ‘Wi-Fi by Italia’. “Io penso che voi fate il vostro lavoro come in tutte le categorie – ha aggiunto -. Ci sono giornalisti seri, capaci, come ci sono politici seri e capaci e a volte ci sono giornalisti che più che fare giornalismo, tendono a fare politica attraverso le televisioni. Questo non è corretto”.