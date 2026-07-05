La donna era impegnata in un'escursione

Una turista spagnola di 57 anni è stata soccorsa nella Riserva naturale dello Zingaro, nel Trapanese, dopo essere rimasta bloccata durante un’escursione. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento del Centro Search and Rescue (Sar) dell’Aeronautica Militare, che ha inviato un elicottero dalla base di Trapani-Birgi.

La donna, impossibilitata a proseguire il percorso e bisognosa di cure mediche urgenti, è stata recuperata e affidata ai sanitari del 118.

La segnalazione e l’operazione

L’operazione è stata attivata dopo la richiesta di supporto avanzata dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa del Rescue Coordination Center ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio dell’Aeronautica Militare.

L’elicottero ha raggiunto la Riserva dello Zingaro, consentendo di localizzare e recuperare la turista in sicurezza.

Riserva Zingaro, turista trasferita in ospedale

Una volta completato il recupero, la cinquantasettenne è stata trasportata fino al campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118.

Successivamente la donna è stata accompagnata all’ospedale di Alcamo per ricevere le cure necessarie.

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