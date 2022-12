“Tutto a 50 euro”, a Librino la droga in offerta promozionale

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate a un giovane di 25 anni, a seguito di una perquisizione in viale Moncada.

CATANIA – Circa 165 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in 31 dosi, un barattolo con circa 16 grammi di crack, una bustina di plastica con circa 10 grammi di cocaina sono stati sequestrati a Catania dai carabinieri insieme a un giovane di 25 anni.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto ai domiciliari. Il sequestro durante una perquisizione nella sua abitazione di viale Moncada. Tra il materiale sequestrato appunti con il singolo costo della droga in base al peso ed offerte promozionali (tutto a 50 euro) per gli assuntori, due bilancini di precisione e quattro radio ricetrasmittenti per le comunicazioni.