NOLA (NAPOLI) – “Ho ucciso mia sorella. L’ho accoltellata”, è stata la confessione di un uomo ai carabinieri di Nola, comune della provincia di Napoli, che sono accorsi in via San Paolo Bel Sito 150. Lì hanno trovato trovato la donna deceduta. Lei, 23 anni, si chiamava Noemi Riccardi.

L’autore del delitto, il 25enne Vincenzo Ricciardi, era ancora all’interno dell’abitazione ed è stato immediatamente fermato.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica. Non è chiaro se tra i due ci siano già stati degli attriti o se è nato tutto da una lite.

L’uomo è stato portato via per essere ascoltato dagli investigatori e dagli inquirenti. L’obiettivo è cercare di capire cosa possa aver portato all’omicidio della sorella.

