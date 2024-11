Uccide la madre e le estrae il cuore: la conferma dell’autopsia

Un delitto efferato

Uccide la madre con diverse coltellate e gli ha estirpato anche il cuore. L’autopsia eseguita dal medico legale Francesco Introna, dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Bari, ha confermato quanto l’omicida Salvatore Dettori, 46enne, ha dichiarato ai Carabinieri nelle ore successive al fatto.

Uccide la madre

La vittima è Silvana La Rocca, 73enne, e l’omicidio e’ avvenuto nella villa della donna a Leporano, località del litorale di Taranto. Dettori ha usato due coltelli per uccidere la madre e in un primo momento la sua dichiarazione relativa al fatto che avesse asportato a mani nude il cuore della madre, era sembrata inverosimile.

Il delitto

L’autopsia, però, ha confermato quanto dichiarato da Dettori. Il gip Francesco Maccagnano ha convalidato il suo arresto – l’uomo è attualmente in carcere – e sottolineato l’efferatezza e la crudeltà del delitto. Dettori ha commesso il delitto il 13 novembre, ma la scoperta è avvenuta solo il giorno dopo. L’uomo, che risiede nel vicino centro di Pulsano, ha anche tentato di far saltare in aria la casa della madre staccando il tubo del gas.

Dettori ha dichiarato di aver colpito la madre dietro la nuca e, successivamente, non essendo riuscito ad ucciderla subito, di averle inferto diverse coltellate alla gola, all’addome ed, infine, allo sterno per prelevarle il cuore, “restando vicino a lei fino al momento del suo ultimo respiro”.

L’allarme

A far scattare l’allarme è stato il nipote della donna che, contattato dal cugino, residente all’estero, che gli aveva manifestato preoccupazione perchè la madre non rispondeva alle sue telefonate, dopo essersi recato presso l’abitazione della zia per accertarsi delle sue condizioni, l’ha rinvenuta, esanime nei pressi della sua auto e notando attorno al suo corpo una vistosa chiazza di sangue.