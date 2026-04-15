Uccio De Santis arriva in Sicilia con “Scusi, per Hollywood?”

CATANIA – Arriva in Sicilia “Scusi, per Hollywood?”, il nuovo spettacolo di Uccio De Santis, già in tournée nei teatri italiani. Un viaggio nella comicità dell’artista pugliese tra monologhi, sketch inediti e i personaggi più noti del format Mudù.
Le tappe in Sicilia
Lo spettacolo, scritto con Antonio De Santis, Fabio Di Credico e Aldo Augelli, propone una lettura ironica delle contraddizioni italiane: dalla sicurezza domestica alla sanità, fino a certe rigidità culturali. Il filo conduttore resta uno sguardo leggero ma critico, che si chiude con un messaggio positivo sul Paese.
Il tour nell’Isola prende il via il 21 aprile a Teatro Impero (Marsala), per poi proseguire il 22 aprile al Palacongressi. Il 23 aprile lo spettacolo farà tappa a Teatro Vittorio Emanuele, mentre il 24 aprile sarà a Teatro Metropolitan. Chiusura il 26 aprile al Teatro Ariston.
Sul palco e dietro le quinte
La regia è affidata a Davide Allena. Accanto a De Santis saliranno sul palco Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Lucariello. Previsto anche il coinvolgimento diretto del pubblico, parte integrante dello show.