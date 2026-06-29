Ventenne arrestato per omicidio stradale

Una ragazza di 15 anni ha perso la vita nella tarda serata di domenica 28 giugno dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro, nel Messinese. L’incidente si è verificato poco dopo le 23 in via Circuito.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la giovane è morta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Messina, 15enne uccisa da una moto

Secondo le prime ricostruzioni, la quindicenne è stata travolta da una motocicletta mentre si trovava in via Circuito, nella frazione di Torre Faro.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento d’urgenza in ospedale. Purtroppo la ragazza è deceduta durante il tragitto verso il nosocomio.

In manette il motociclista

Anche il conducente della moto, un giovane di 20 anni, ha riportato ferite nell’impatto. Al termine dei primi accertamenti, il ventenne è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Lo scrive la gazzettadelsud.it.

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