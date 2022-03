Ucraina, 83 profughi “fragili” accolti in varie regioni italiane

L'evacuazione da diverse città bombardate curata dalla Croce Rossa Italiana

ROMA – Hanno dai 3 mesi agli 85 anni e da oggi hanno trovato accoglienza in Italia. Sono le 83 persone fragili, bambini, anziani e diversamente abili che la Croce Rossa Italiana ha fatto evacuare da Leopoli e portato stamani nel nostro Paese con un convoglio di 36 mezzi. Provengono da varie zone dell’Ucraina, da Lutsk a Kharhiv fino a Kiev ed ora sono stati distribuiti in varie regioni italiane grazie al supporto della Protezione Civile e del Terzo Settore, in particolare dell’Arci.

Di queste persone, 29 sono arrivate a Roma e poi accompagnate in Puglia e in parte a Potenza. Nove profughi avendo parenti in Italia li hanno raggiunti a Catania, Avezzano e Verona. Altre 21 persone sono state affidate alla Regione Piemonte, mentre 12 saranno ospitate dalle suore del Cottolengo che hanno messo a disposizione i posti per lungodegenti. Gli altri hanno trovato ospitalità in parte nel sistema nazionale di accoglienza e in parte nei posti messi a disposizione dall’Arci in varie regioni, tra cui Umbria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Liguria, Puglia.

“I più anziani – ha detto Ignazio Schintu, direttore Operazioni, emergenze e soccorsi della Cri a chi gli chiedeva dello stato d’animo dei profughi.- sanno che non rivedranno più la loro terra”. Schintu ha raccontato quanto ha visto in Ucraina “E una situazione irreale – ha detto – all’interno delle città la gente continua in qualche modo a vivere normalmente. Ci sono cadaveri per strada e palazzi distrutti. Le sirene suonano in continuazione, ma la maggior parte della gente non va nei bunker perché ormai si è abituata. Sembrava di essere in un film di guerra della peggior specie. La gente muore di fame, gli aiuti non riescono ad arrivare nelle zone del conflitto vero. Ai confini è un continuo passare donne, bambini e anche molti animali” Schintu ha paragonato quanto sta succedendo in Ucraina a ciò che l’Europa ha vissuto durante la seconda guerra mondiale “forse anche qualcosa di peggio”.

“Si sta facendo tanto – ha sottolineato – ma non è abbastanza. C’è ancora molto da fare. la raccolta fondi è una delle poche cose che funziona e senza contributo dei donatori non avremmo potuto fare questa missione. Anche se dovesse finire oggi – ha concluso – questo conflitto lascerà il segno per diversi anni.