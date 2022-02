Ucraina, caos a Kiev: morti e feriti, lunghe code ai distributori di benzina

Gli abitanti della capitale stanno cercando di lasciare la città. Evacuati gli uffici

KIEV – Almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi in Ucraina: lo riporta la Bbc. Ci sono anche 19 dispersi. Testimoni oculari riferiscono che a Kiev si stanno formando “lunghe file ai benzinai” e il traffico nelle strade, specie in periferia, “è intenso”. Gli abitanti della capitale stanno cercando di lasciare la città. Un testimone oculare racconta all’ANSA: “Ci stanno evacuando dagli uffici. Per ora stiamo a Kiev, poi si vedrà”.

Le forze russe sono entrate in Ucraina dalla Bielorussia: lo hanno confermato le guardie di frontiera, secondo quanto riportano i media internazionali. Da parte sua, secondo quanto riferisce la Cnn, Kiev denuncia che le truppe russe stanno attaccando l’Ucraina anche dalla Crimea.