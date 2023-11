Esce di casa per andare a fare un giro e non torna più: morto 26enne a Udine

A ritrovarlo gli amici che partecipavano alle richieste

Tragica scoperta nella giornata di ieri, 5 novembre, in provincia di Udine. Lorenzo Assaloni, ragazzo di 26 anni, era scomparso sabato mattina dopo aver detto che andava a fare un giro con la sua bici. Il suo corpo è stato ritrovato nella giornata di ieri in una zona boschiva in località Ara Grande, nel comune di Tricesimo, a nord di Udine.

A ritrovarlo un gruppo di amici che lo cercavano da ieri in tutta la zona. Il giovane operaio, residente proprio a Tricesimo, era uscito poco prima delle 9 di ieri senza nessuna particolare fretta, portando con sé anche il cellulare e uno zaino.

Col passare delle ore e non vedendolo tornare, i familiari avevano cercato di mettersi in contatto con lui ma senza esito ed era scattato l’allarme. Per le ricerche si erano subito attivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine così come tanti volontari e amici. Parenti e forze dell’ordine avevano anche diffuso messaggi con la descrizione del ragazzo e la notizia della scomparsa si era rapidamente diffusa.