Agricoltura, Uila: “La metà delle imprese siciliane non assume operai”

L'allarme del sindacato

PERGUSA (ENNA) – Forte l’allarme lanciato da Nino Marino, segretario generale della Uila Sicilia, in occasione del Consiglio regionale del sindacato a Pergusa. Marino ha puntato il dito contro l’elevato tasso di irregolarità nel comparto agricolo isolano, indicando che la maggioranza delle aziende opererebbe senza dipendenti regolari.

L’ombra del caporalato

“In Sicilia, meno di 50 mila imprese su 120 mila hanno operai regolarmente assunti,” ha dichiarato Marino, definendo questo dato un chiaro “segnale di occupazione irregolare, dietro cui si nasconde di tutto. Ad esempio, il caporalato.”

Il segretario ha sottolineato la missione sindacale di “difendere il lavoro, proteggere l’ambiente, tutelare le persone,” evidenziando il ruolo cruciale che dovranno svolgere gli enti bilaterali (formati da sindacati e associazioni datoriali) come Osservatorio per contrastare la concorrenza sleale che penalizza le imprese sane.

Vertenza Forestali e Sviluppo Agroalimentare

Marino ha fatto il punto anche sulla storica vertenza dei forestali. Dopo lunghe trattative, sembra esserci un’ampia convergenza per l’aumento delle giornate di garanzia di 23 unità. Tuttavia, la Uila guarda oltre: “Chiederemo un confronto agli assessori Sammartino e Savarino perché entro la fine di questa legislatura i forestali attualmente a 101 giornate raggiungano quota 151.”

Infine, un riferimento all’industria agroalimentare, settore in cui il sindacato sta faticosamente affermando l’idea che il dialogo costituisca un valore aggiunto. Un esempio negativo è stato citato a Francavilla di Sicilia, dove ritardi burocratici, denunciati proprio dalla Uila, hanno portato l’azienda dolciaria Di Costa Spa a dirottare in un altro centro un investimento da 10 milioni di euro e la creazione di nuova occupazione.