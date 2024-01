Un altro gatto sbranato da un cane a Vittoria, è il terzo in un mese

Una battaglia che sta portando avanti la legale Vincenza Forte

VITTORIA (RAGUSA) – Un altro caso di un gatto trovato morto, con profonde ferite, a Vittoria, nel Ragusano. È il terzo caso fra dicembre e gennaio: un periodo in cui è stato visto un uomo con il proprio cane al guinzaglio che sbranava un piccolo gatto randagio.

La ‘battaglia’ del legale Vincenza Forte

A vedere la scena era stata l’avvocato Vincenza Forte lo scorso 15 dicembre: il legale aveva quindi denunciato ma, pochi giorni dopo, ha trovato uno dei suoi gatti, ‘Nino’, morto e sterilizzato a pochi metri dalla sua abitazione. Il 4 gennaio, nel posto dove era stato sbranato il gattino, l’avvocato ha trovato un giubbotto con cappuccio nero, lo stesso capo di abbigliamento indossato dall’uomo che era con il cane che era fuggito dopo avere sentito le sue urla, ritenendo il gesto “una intimidazione”.

La penalista ha presentato nei casi precedenti denunce penali ai carabinieri e a breve si recherà di nuovo in Caserma per integrare gli esposti con il nuovo episodio, ritenendo che “è evidente che c’è qualcuno che si diverte crudelmente a fare sbranare esseri innocenti dal proprio cane”. Anche nella prossima denuncia, come già fatto nelle prime tre, conferma la richiesta di costituzione di parte civile, nell’eventuale procedimento, e la contestuale nomina come legale dell’avvocato Giuseppe Lipera del foro di Catania. Un esposto sarà presentato anche alla Procura di Ragusa.