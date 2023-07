Un Catania Beach Soccer pazzesco si gioca oggi la finale Scudetto

Con un perentorio 6-3 al Napoli, i rossoazzurri hanno staccato il pass per contendersi il titolo contro il Viareggio

CATANIA – Catania e Farmaè Viareggio hanno conquistato la finale della Serie Aon di beach soccer, giocate al “Matteo Valenti” Beach Stadium di Viareggio. I siciliani hanno superato l’Alsa Lab Napoli e i padroni di casa Lenergy Pisa rispettivamente per 6-3 e 5-4. Le due squadre si giocheranno lo Scudetto oggi alle 18.15.

Il Catania torna in finale dopo quattro edizioni, l’ultima volta nel 2018 quando vinse lo Scudetto. Per gli etnei in assoluto è la quarta finale del Campionato, la 29esima contando tutti i trofei. Per il secondo anno di fila Napoli si ferma ad un passo dal traguardo. Farmaè Viareggio in un colpo solo centra più obiettivi: la seconda finale consecutiva, la sesta in assoluto interrompendo il cammino di un Lenergy Pisa capace di vincere gli ultimi due Scudetti.