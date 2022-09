Un incidente si porta via Francesco: lutto cittadino a San Cono

Il giovane era in sella al proprio scooter.

SAN CONO. Un incidente in sella al proprio scooter che non gli ha lasciato scampo: strappato per sempre all’affetto dei suoi cari. Il giovanissimo Francesco Palidda ha trovato la morte in un sinistro la cui ricostruzione è al vaglio delle Forze dell’Ordine. Conosciuto in paese per la sua passione per le moto enduro, la tragedia che ha coinvolto Francesco ha scosso profondamente la comunità di San Cono.

Il sindaco Salvatore Barbera, in concomitanza con la celebrazione dei funerali che si celebreranno nella giornata di domani, ha proclamato il lutto cittadino.



In tanti in queste ore stanno tributando il proprio messaggio di cordoglio sui social che hanno fatto rimbalzare la notizia:

“Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa triste notizia ci ha dato, vi siamo vicini, ora più che mai. Condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace Francesco”;

“Riposa in pace Francesco non ci sono parole

Condoglianze a tutta la famiglia”;

“Una notizia che mi ha profondamente scosso. Condoglianze a tutta la famiglia e un abbraccio alla mamma”;

“Francesco Come tuo solito fare ci lasci senza parole, sei stato e sarai per sempre il nostro piccolo grande amico!

I tuoi amici, il tuo moto club le nostre avventure nei boschi e le risate rimarranno sempre fedeli alla bellissima persona che sei e alla tua meravigliosa famiglia disponibile e sempre presente.

Con l’amaro in bocca e il cuore affranto ti voglio dire che mi mancherai tantissimo“.