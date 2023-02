Un pallone spia cinese nel cielo Usa, “Non rappresenta una minaccia ma”

Convocati i funzionari sinici "con urgenza"

1' DI LETTURA

Tensioni tra superpotenze e nello specifico tra Usa e Cina dopo che un pallone aerostatico spia cinese è stato avvistato sopra gli Stati Uniti continentali. La scoperta è stata fatta dal Pentagono che ha monitorato il pallone mentre sorvolava uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana.

Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello “spazio esterno”, ma non hanno voluto specificare quanto in alto si trovi.

L’amministrazione militare ha rassicurato che il pallone non rappresenta una minaccia per gli usaGli Usa hanno contattato i funzionari cinesi “con urgenza” e hanno comunicato la gravità della situazione. Il segretario stampa del Pentagono, il generale di brigata Patrick Ryder, ha dichiarato che “questo tipo di attività è stata osservata in precedenza negli ultimi anni. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili”.