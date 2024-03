La segnalazione di un lettore

PALERMO – “È già assurdo che ci sia un topo morto in strada, ancor di più che stia da giorni lì senza che qualcuno venga a toglierlo”, dice un residente di via Villareale che ha segnalato la questione a Livesicilia. Si tratta della strada che collega via Mariano Stabile a piazza Sant’Oliva. “La foto è esplicita: non è un topolino”, aggiunge il lettore. Come dargli torto.