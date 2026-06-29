“Un viaggio nella storia” fra ricordi ed emozioni

Un libro su Cammarata e San Giovanni Gemini

Una pubblicazione, come ha scritto l’autore nella premessa, che “nasce dall’amore e dall’affetto che ho sempre avuto per il nostro territorio”.

Un’opera ricca di storia, antica e recente, raccontata da Mario Militello. Un volume impreziosito da immagini, alcune inedite, che raccontano una realtà che il tempo non riuscirà a cancellare. Una realtà che vive negli occhi e nel cuore di chi ha vissuto e vive a Cammarata e San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Di chi è nato e si è trasferito, ma sente forte il richiamo delle origini.

Un lavoro storiografico importante. Scatti che raccontano momenti di vita quotidiana. I matrimoni, le feste religiose, gli incontri di una comunità unita.

Si intitola “Un viaggio nella storia”, ma è molto di più. Dentro ci sono i sentimenti e le emozioni di un popolo. L’autore coltiva una speranza, che il suo meticoloso lavori di ricerca “possa generare qualcosa di bello”, essere “utile a chi si rivede in quei tempi e a chi, giovanissimo, può riscoprire il passato da cui si proviene”. È il seme della curiosità che Militello vuole piantare. Una curiosità che può spingere verso la ricerca del proprio passato.