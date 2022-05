Un week end da surfisti al Circolo Velico Sferracavallo

Arriva la II Tappa di Coppa Italia Techno 293 & IQFoil

PALERMO – Duecentoventisette surfisti scenderanno in acqua, da domani (venerdì 6 Maggio) a domenica (8 maggio), nel golfo di Sferracavallo per la II tappa di Coppa Italia Techno 293 & IQFoil organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela.

Un Paese unito grazie allo sport: Ancona, Bolzano, Bracciano, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Livorno, Marsala, Napoli, Ostia, Palermo, Ravenna, Sassari, Savona, Taranto, Trento e Verona sono alcuni dei comuni dei circoli che prenderanno parte alla competizione.

In gara, ventisei surfisti per la classe IQFoil (Youth e Junior) e duecentouno per la Techno293 (U17, U15, U13, CH3, CH4, Plus, Experience) che si sfideranno – per ciascuna giornata – in massimo quattro prove per la classe Techno 293 e otto prove per la classe IQFoil. Il primo segnale di inizio regata sarà dato, domani, dopo i rispettivi skipper meeting (alle ore 11 e alle ore 12).

“ll nostro Circolo – dice il presidente Giuseppe Giunchiglia – si appresta ad ospitare un altro importante appuntamento del calendario nazionale FIV. Il folto numero di partecipanti è motivo di grande soddisfazione e allo stesso tempo segnale indiscutibile dell’eco che le manifestazioni da noi organizzate hanno avuto e hanno a livello nazionale e internazionale. Questo ci inorgoglisce e ci ripaga dei sacrifici e dell’impegno profuso da parte di tutta la grande squadra del Circolo Velico Sferracavallo e ci spinge a fare sempre meglio. La II tappa di Coppa Italia Techno 293 & IQFoil è un appuntamento sportivo importante che permetterà, anche, a tutti questi ragazzi, ai loro allenatori, agli accompagnatori e ai tecnici di scoprire la bellezza e il potenziale di Sferracavallo e Palermo. Siamo visceralmente legati al mondo dello sport ma anche al nostro territorio, al nostro Circolo che nulla ha da invidiare ai circoli più prestigiosi del mondo e che ha dato più volte prova della grande capacità organizzativa e di gestione logistica di eventi di respiro nazionale e internazionale”.