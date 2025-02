Una foresteria e tre nuovi specialisti per l’ospedale di Pantelleria

L'annuncio del dg Croce

PANTELLERIA (TRAPANI) – Attenzione massima a Pantelleria “affinché l’insularità si trasformi da problema a opportunità” grazie alla realizzazione di una foresteria per i sanitari nella costruenda Casa della Comunità. È il percorso che Ferdinando Croce, Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ha voluto intraprendere per la più lontana delle isole della provincia.

La visita di Croce a Pantelleria

Croce ha incontrato gli abitanti dell’isola e il sindaco Fabrizio D’Ancona nel corso di una conferenza di servizio tenutasi nei locali del Distretto sanitario, alla presenza, tra gli altri, di Danilo Palazzolo, direttore amministrativo aziendale, di Luca Fazio, direttore del locale Distretto sanitario, e di Francesco Costa, direttore della Unità operativa complessa Gestione tecnica.

Sopralluogo all’ospedale di Pantelleria

Croce ha visitato i reparti dell’Ospedale “Nagar”, i laboratori e la cucina, accompagnato da Marisa Di Piazza, direttrice medica dell’ospedale, individuando gli interventi che verranno realizzati entro alcuni mesi. Quindi, ha effettuato un sopralluogo nella costruenda Casa della Comunità che sorge tra l’ospedale e il Distretto sanitario.

La Casa di comunità di Pantelleria

“I lavori alla Casa di Comunità procedono speditamente – afferma Croce -. rispetteremo la scadenza del 31 gennaio 2026 e, probabilmente riusciremo anche ad anticipare quella data. Ritengo che sia molto importante la presenza della foresteria, attraverso la quale offriremo un servizio in più ai professionisti che verranno a Pantelleria. Qui c’è quella integrazione totale tra Ospedale, Distretto e Presidio che rappresenta un modello virtuoso che possiamo raccontare ai tavoli nazionali”.

Croce incontra il sindaco di Pantelleria

Croce, nel corso della conferenza di servizio con il sindaco dell’isola, ha riepilogato le azioni intraprese dall’Asp, a partire dall’assunzione di tre medici in servizio esclusivamente all’Ospedale “B. Nagar”: la radiologa Cammareri alla quale è stata affidata la responsabilità dell’Unità Operativa, il cardiologo Biava e il dottore Cambiano, per l’ambito della Medicina di Emergenza-Urgenza.

“Siamo consapevoli – continua Croce -. che occorre migliorare sempre più e che dobbiamo aumentare l’offerta, soprattutto per quanto riguarda l’area Materno-Infantile che richiede costantemente di grandi attenzioni. Noi, però, cerchiamo di dare risposte anche con iniziative originali. La Regione ha stanziato risorse apposite per i medici in servizio nelle aree disagiate “e attendiamo il decreto attuativo. Tutti aspetti sui quali ci siamo confrontati con il sindaco, confermando l’impegno che la direzione strategica intende assumere per Pantelleria e la sua popolazione”.