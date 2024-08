Vigili del fuoco e personale impegnati in diverse zone

POZZALLO- Un incendio di vaste proporzioni si è verificato nel pomeriggio nella zona tra Baia Samuele e Oasi del Re, in territorio di Pozzallo (Ragusa). Le fiamme sono partite da un canneto e, alimentate dal vento, hanno minacciato alcune abitazioni e due villette sono state sgomberate a scopo precauzionale, a causa del fumo.

Le tre squadre dei vigili del fuoco, intervenute con sette mezzi e 16 uomini, sono riuscite a circoscrivere le fiamme e appena completate le operazioni di spegnimento gli abitanti potranno rientrare nelle loro abitazioni che non hanno subito danni: le operazioni di bonifica sono ancora in corso con l’ausilio dei vigili urbani di Pozzallo che gestiscono la viabilità.

La giornata

Sono stati 14 gli incendi in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Tre ad Agrigento, tre a Catania, quattro a Messina, due a Palermo, uno a Ragusa e uno a Siracusa.

Nel messinese nel capoluogo in contrada Cumia superiore, a Naso in contrada Gorna, a Reitano in contrada Casa Russo, a Castroreale in contrada Bafia.

Fiamme nel catanese a Caltagirone in contrada Zotte e Casello scala, a Bronte in contrada Dagala Inchiusa, nell’agrigentino a Burgio in contrada Marco Lo Presti, a Naro in contrada Solfarati, e nel capoluogo in contrada Mendolito, nel palermitano a Termini Imerese e Marineo in contrada Stretto di Marineo, nel ragusano a Scicli in contrada Pisciotto e nel siracusano a Cassaro in contrada Cava Signore.