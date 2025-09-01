Una “Giornata Particolare ad Ustica” con Aldo Cazzullo

All'editorialista del Corriere il premio Mediterraneo 2025 della Fondazione Sebastiano Tusa

USTICA – Dal 1 al 3 settembre, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con la Soprintendenza del Mare, in collaborazione con la Fondazione Sebastiano Tusa, promuovono una giornata di incontri e riflessioni dedicata agli aspetti storici, archeologici e ambientali della prima Area Marina Protetta d’Italia, nel cuore del Mediterraneo.

Protagonista dell’iniziativa dal titolo “Una Giornata Particolare a Ustica”, sarà Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore e volto noto del panorama culturale italiano. Editorialista del Corriere della Sera e autore di numerosi saggi di successo, Cazzullo è apprezzato per la sua capacità di raccontare la storia, l’identità nazionale e i valori civili in modo accessibile e coinvolgente.

Ad intervistare Aldo Cazzullo, moderati da Felice Cavallaro, alcuni direttori di testate giornalistiche come Donata Agnello, Emanuele Lauria, Lino Morgante, Antonello Piraneo, Piero Pruneti, Emanuela Rosa Clot, con un intervento di Patrizia Maiorca.

Con il contributo di Aldo Cazzullo, il programma offrirà spunti di approfondimento sul Mediterraneo come spazio di dialogo e di civiltà, sul mito di Ulisse e sul valore della memoria storica, temi centrali nel suo percorso di autore e divulgatore.

Durante la giornata sarà possibile scoprire le meraviglie dell’Isola di Ustica, dalle testimonianze del Villaggio Preistorico dei Faraglioni agli itinerari sommersi ideati da Sebastiano Tusa, che rappresentano un esempio virtuoso di valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo a livello nazionale e internazionale. La giornata particola rappresenta un momento di riflessione e condivisione sul tema della tutela e valorizzazione del Mediterraneo

“Questa giornata – ha detto l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – rappresenta un’occasione per stimolare una riflessione collettiva su temi cruciali per il nostro tempo come lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, la salvaguardia del patrimonio archeologico, terrestre e marino, e la valorizzazione del paesaggio e degli ecosistemi del Mediterraneo”.

“La Soprintendenza del Mare – spiega il soprintendente Ferdinando Maurici – fin dalla sua nascita, con Sebastiano Tusa, ha sviluppato progetti scientifici di grande livello. Oggi continuiamo a portare avanti le nostre numerose attività legate alla ricerca, alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio culturale sommerso, strumenti indispensabili per il più ampio progetto di salvaguardia dell’ecosistema marino».

La presidente della Fondazione Sebastiano Tusa dichiara: “La Fondazione Sebastiano Tusa ha tra i propri obiettivi principali la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e la valorizzazione. Ritiene fondamentale la formazione dei giovani e soprattutto vuole fornire gli strumenti per sperimentare le nuove professionalità, che oggi sono richieste nel mondo del lavoro, attraverso formazioni trasversali e cooperazioni tra specialisti e ricercatori. Riteniamo fondamentale l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in linea con le direttive del documento intergovernativo del Ministero del mare, per offrire nuove strade da intraprendere e da indagare attraverso laboratori esperenziali e lo sviluppo delle risorse isolane”.

A fine giornata la presidente della Fondazione Tusa, Valeria Li Vigni, conferirà a Cazzullo il “Premio per la cultura del Mediterraneo”, riconoscimento dato a personalità che si distinguono nella promozione della conoscenza del patrimonio sommerso, del dialogo tra popoli e sponde che interagiscono nello studio e nell’approfondimento della cultura mediterranea.