Una panchina rossa allo Zen per dire “No alla violenza sulle donne”

La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 25 novembre

PALERMO – Una Panchina Rossa all’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” dello Zen di Palermo. Sarà donata dalla Commissione Donne Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Sicilia in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne.

La cerimonia di inaugurazione avrà luogo martedì 25 Novembre 2025, al termine del seminario della cooperativa sociale Valkyrja, con inizio alle ore 10:00, nel plesso scolastico “Giovanni Falcone” dello Zen, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, dell’imprenditoria, del commercio, dello sport.

La cooperativa Valkyrja si propone di dare un significativo messaggio ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, grazie al grande supporto della scuola stessa, portando alla loro attenzione un aspetto importante del quartiere che spesso viene tralasciato dinanzi alle tragiche notizie di cronaca che investono la nostra città.

Valkyrja, che nasce nel quartiere Zen, ha instituito un comitato di quartiere: “AttivaMente Zen” che raggruppa le attività, i commercianti ed i professionisti della zona con l’intento di contribuire nella formazione umana e professionale degli abitanti del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affermare, in un luogo educativo e fortemente rappresentativo per la comunità, un messaggio chiaro e condiviso contro ogni forma di violenza, a partire da quella sulle donne. La Panchina Rossa non vuole essere soltanto un simbolo di memoria, ma anche di prevenzione e presidio civico che richiama ogni giorno al rispetto, all’ascolto e alla responsabilità sociale.

“La panchina, donata dalla Commissione Dirigenti Cooperatrici Sicilia e Confcooperative Sicilia all’istituto comprensivo “Giovanni Falcone” dello Zen – commenta la Presidente, Tania Arena – intende essere veicolo per sottolineare la presenza della cooperazione nelle scuole. La prevenzione ed il contrasto all’emarginazione sociale ed alla violenza, con particolare riferimento alle donne, passa inevitabilmente attraverso l’istruzione e la formazione. La panchina rossa che doniamo è simbolo di riscatto, in questo caso particolarmente per le donne, simbolo di contrasto alla violenza a 360 gradi, alla marginalità, alla povertà educativa“.

“L’installazione della panchina rossa all’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” dello Zen – aggiunge il presidente di Confcooperative Sicilia- Sede Territoriale di Palermo, Cesare Arangio – riporta l’attenzione sulle donne, sulla loro fragilità laddove l’uomo prevarica, e sulla parità di genere. Lo Zen, com’è noto, è oggetto di un intervento nazionale, sulla scorta del modello Caivano, per assicurare alle periferie che ne hanno bisogno, una maggiore presenza dello Stato. Occorre un processo culturale che aiuti le famiglie e soprattutto le donne. In questo modo aiutiamo le parti della città che vivono un maggiore disagio. A Palermo – ricorda Arangio – gli ultimi eventi di cronaca richiamano lo Zen come luogo di provenienza di presunti autori di alcuni delitti. La donazione della panchina rossa -conclude il presidente di Confcooperative Palermo – può rappresentare uno dei segnali che servono per tenere accesi i riflettori sulle necessità“.

