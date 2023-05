Una passeggiata in bikini può costare una multa di 500 euro: ecco dove

In vigore una severa ordinanza del sindaco della cittadina ligure

PORTOFINO – Girare in bikini o a torso nudo a Portofino può costare 500 euro. E’ quello che prevede una nuova ordinanza sindacale emessa dal primo cittadino della rinomata località ligure in materia di decoro. L’obiettivo fondamentale è “la salvaguardia e la tutela del territorio e dell’immagine del borgo, meta rinomata a livello internazionale”. Così è scritto sull’ordinanza che il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha firmato e con la quale introduce disposizioni in materia di decoro urbano.

La notizia è stata pubblicata da Il Secolo XIX. Niente passeggiate in costume da bagno, a torso nudo o scalzi, niente bivacchi con vettovaglie a occupare panchine, scale portici o comunque le aree pubbliche e niente pennichelle en plein air. Indicazioni già esistenti da tempo ma che adesso con l’ordinanza sindacale diventano per gli agenti della polizia locale lo strumento che dà loro la possibilità di sanzionare i trasgressori: da 25 a 500 euro per chi non si adegua.