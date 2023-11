Una scritta su Palazzo delle Aquile per dire ‘no’ alla violenza sulle donne

L'iniziativa del presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo

PALERMO – “Rumore”. Domani questa parola illuminerà la facciata di Palazzo delle Aquile per commemorare, le donne vittime di violenza. Lo ha deciso il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, accogliendo la proposta dell’artista Domenico Pellegrino che con gli alunni della scuola Karol Wojtyla ha realizzato una apposita installazione luminosa.

“Impegno e consapevolezza”

“Sono ore di dolore per le ennesime morti e violenze contro le donne – dice Tantillo – ma devono essere ore di impegno e consapevolezza. Consapevolezza che al di là delle leggi di cui pure il nostro Paese è dotato, occorre un profondo cambiamento culturale per porre fine a logiche e prassi di sopraffazione.

Sono contento che questa proposta sia venuta dal mondo della scuola, il luogo primo in cui costruire questa nuova cultura e sensibilità”.

