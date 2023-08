Unioncamere: “In Italia 160mila ambulanti, il 57% sono immigrati”

Record di bancarelle a San Nicola La Strada

1' DI LETTURA

ROMA – In Italia un operatore del commercio su cinque è un ambulante e il 56,8% delle bancarelle è gestito da persone immigrate. È questo lo scenario che emerge da un’analisi di Unioncamere-InfoCamere, basata sul Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Agrigento tra i più grandi ‘cluster ambulanti’

I più grandi ‘cluster ambulanti’, così li definisce Unioncamere, si trovano a San Nicola la Strada (in provincia di Caserta), dove tre quarti di tutte le imprese commerciali registrate sono ambulanti, e a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ma in questa speciale graduatoria c’è anche Agrigento, con il 58,2%.

In Sicilia un numero elevato di bancarelle

Il commercio ambulante in Italia presenta una forte concentrazione territoriale, con tre regioni che si distinguono per il numero elevato di bancarelle, rappresentando quasi il 40% del totale delle attività commerciali di questo tipo nel Paese. La Campania è in testa con oltre 25mila realtà (il 16,9% delle imprese di ambulanti), seguita dalla Sicilia (17.701 imprese registrate, 11,7% del totale) e dalla Lombardia (15.696, pari al 10,3%).