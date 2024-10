Università Kore, parte il corso di laurea infermieristica a Caltagirone

Il sindaco Fabio Roccuzzo: "Una iniziativa importante"

CALTAGIRONE (CATANIA) – Partirà lunedì 4 novembre, nell ‘edificio Clementi dell’ospedale Gravina di Caltagirone, il corso di laurea in Infermieristica nato da un’iniziativa dell’università Kore di Enna in collaborazione con l’Asp di Catania e con il Comune del Calatino.

Caltagirone, con il suo ospedale, è stata, infatti, accreditata, dal ministero dell’Università e della ricerca, come la seconda sede del corso di laurea in Infermieristica della Kore. Gli iscritti sono 74, provenienti da Caltagirone e dagli altri centri vicini.

“Un numero rilevante – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo -, per un’iniziativa importante per lo sviluppo del territorio e il rilancio dell’ospedale. Una straordinaria opportunità di formazione e di concreta occupazione per i nostri giovani”.