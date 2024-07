Universitari, Sara Zappulla eletta vicepresidente del Cnsu

Attualmente è consigliera comunale a Siracusa

CATANIA – Dopo vent’anni, Unict torna al vertice del Consiglio nazionale degli studenti universitari con Sara Zappulla, studentessa 27enne originaria di Siracusa, eletta stamane vicepresidente dell’organo di massima rappresentanza universitaria a Roma durante l’assemblea per il rinnovo dell’ufficio di presidenza e dei delegati al Consiglio universitario nazionale e all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).

A rendere noto è l’Associazione ‘La finestra – liberi di scegliere’. Zappulla, che nel 2022 aveva ottenuto il secondo posto nel collegio sud e isole per la lista ‘Primavera degli studenti’ con 3.300 preferenze, sarà inoltre componente del comitato di indirizzo dell’Anvur.

Zappulla ha la laurea magistrale in Filologia moderna. È attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze del Testo per le professioni digitali, è stata senatrice accademica dell’Università di

Catania con l’associazione ‘La finestra – Liberi di scegliere’ ed è attualmente consigliera comunale a Siracusa.

“Il mio impegno a favore degli studenti universitari – commenta la studentessa – inizia già nel 2018. Oggi più che mai sento la responsabilità di portare avanti la nostra battaglia a favore della tutela del diritto allo studio. La comunità studentesca si trova di fronte a sfide importanti: dai costi della vita universitaria al caro vita”.

“Mi auguro soprattutto di essere in grado di rappresentare la Sicilia e gli studenti universitari del Sud, che forse più degli altri hanno la necessità di essere ascoltati perché il riscatto del mezzogiorno passa anche dalla capacità di valorizzare i nostri talenti e frenare quella che non è solo emigrazione ma una vera e propria emorragia”.

Nel 2022 Zappulla ha raccolto il 50% dei voti totali espressi dagli studenti di Unict.