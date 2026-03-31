Un uomo si finge il padre di un bambino per portarlo via dagli spogliatoi di un centro sportivo. Il tentativo fallisce grazie alla lucidità del piccolo e alla reazione immediata degli adulti presenti. È quanto accaduto a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dove un 30enne è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Il tentativo negli spogliatoi dopo l’allenamento

L’episodio si è verificato all’interno dell’oratorio San Giovanni Bosco, al termine di un allenamento. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato negli spogliatoi sostenendo di essere il padre di un bambino di 8 anni con l’intento di portarlo via.

Il piano, però, è fallito subito grazie alla prontezza del minore, che ha smascherato l’inganno avvisando l’istruttore.

Il ruolo decisivo del bimbo e degli adulti

Il piccolo, di origine marocchina, ha segnalato che quell’uomo non era suo padre. A quel punto, alcuni genitori presenti, arrivati per riprendere i propri figli, sono intervenuti bloccando il 30enne.

L’uomo, incensurato e residente a Dalmine, è stato inizialmente allontanato dagli spogliatoi.

Il secondo tentativo e l’intervento dei carabinieri

Nonostante il primo tentativo fallito, il 30enne ha provato nuovamente ad avvicinarsi al bambino entrando da un altro accesso. Anche in questo caso è stato fermato dai presenti, che lo hanno trattenuto e hanno contattato i carabinieri.

All’arrivo dei militari, l’uomo non ha opposto resistenza. Si è scusato, ma non ha fornito spiegazioni plausibili sul proprio comportamento.

Finge di essere il padre di un bambino, le indagini

L’episodio risale a mercoledì 25 marzo ma è stato reso noto martedì 31 marzo. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del 30enne, di nazionalità pakistana.

L’accusa è tentato sequestro di persona aggravato dal fatto di aver agito nei confronti di un minore. Nel frattempo, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle quattro telecamere presenti nell’oratorio per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

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