Urso e Schifani insieme in visita nella sede del Gruppo Arena

Il ministro del Made in Italy a Catania

PALERMO – “In una giornata segnata da riconoscimenti e supporto alle eccellenze del territorio siciliano, il Gruppo Arena ha avuto l’onore di ospitare una delegazione di altissimo livello composta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani , dal Sindaco della Città Metropolitana di Catania , Enrico Trantino , e dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo”. Lo si legge in una nota del Gruppo Arena.

La nota del Gruppo Arena

La visita alla sede centrale del Gruppo Arena e al suo avanzato polo logistico “ha rappresentato un momento di grande prestigio – ancora la nota -, evidenziando il sostegno istituzionale alle imprese che, come il Gruppo Arena, sono pilastri di innovazione e crescita sostenibile in Sicilia”. Il Gruppo Arena, che opera nella distribuzione organizzata, “ha dimostrato attraverso questa visita il suo ruolo cruciale nell’economia regionale, sottolineato dall’interesse e dalla presenza di figure chiave del panorama politico e istituzionale”.

“Percorso di crescita consolidato”

“L’evento ha segnato un punto di riferimento importante per l’azienda, consolidando il suo percorso di crescita e il suo impegno verso l’innovazione e l’eccellenza”, ancora la nota. Il presidente Cristofero Arena, l’Amministratore Delegato Giovanni Arena , insieme con tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, hanno accolto gli ospiti, illustrando la storia, i valori, i successi e i progetti futuri del gruppo, “in una dimostrazione di orgoglio per i traguardi raggiunt”i. L’evento ha visto anche la partecipazione del vice presidente del gruppo FdI alla Camera, Manlio Messina , e di altre personalità del panorama politico e istituzionale, tra cui il senatore Salvo Pogliese , il deputato regionale Nicola D’Agostino , il senatore Salvo Sallemi e il direttore Generale del dipartimento Attività produttive, Carmelo Frittitta, oltre dhe il presidente della commissione Bilancio Ars Letterio Dario Daidone , l’assessore alle attività produttive del Comune di Catania Giuseppe Gelsomino , l’assessore all’Ambiente del Comune di Catania, Salvo Tomarchio , e il commissario straordinario dell’Irsap Sicilia, Marcello Gualdani.

Il ringraziamento dell’azienda

“Questa visita non solo ha permesso di mettere in luce l’impegno quotidiano del Gruppo Arena verso il miglioramento continuo e l’adozione di pratiche sostenibili, ma ha anche offerto una piattaforma unica per discutere di come l’innovazione possa essere un motore di crescita per l’intera regione – conclude la nota -.​ Il Gruppo Arena desidera esprimere un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento significativo, confermando che la collaborazione e l’unità di intenti sono fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Con questa visita, il Gruppo Arena riafferma il suo ruolo di leader nel settore e la sua dedizione a contribuire attivamente al benessere e al futuro della regione siciliana”.