L'altoatesino cede al tedesco 6-3 al quinto set

1' DI LETTURA

NEW YORK – Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Sinner agli Us Open. L’altoatesino, numero uno italiano, è stato sconfitto da Alexander Zverev dopo una battaglia di 4 ore e 40 minuti. Il punteggio finale è stato di 4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 3-6 in favore del tedesco che adesso affronterà ai quarti di finale Carlos Alcaraz.