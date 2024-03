Usa, al via il ‘Super Tuesday’: quali sono gli stati coinvolti

La più grande tornata delle primarie

WASHINGTON- Al via oggi in Usa il Super Tuesday in 15 Stati e in un territorio americano, la più grande tornata elettorale nelle primarie americane. Si tratta di Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e isole Samoa. La competizione repubblicana si svolgerà in tutti i 15 Stati, mentre i democratici non voteranno in Alaska e terranno i caucus nelle Samoa.