Usa: Donald Trump si ricandida e promette “il ritorno dell’America”

ROMA – Donald Trump ha depositato alla commissione elettorale federale (Fec) le carte per la sua candidatura alle elezioni del 2024, entrando formalmente in corsa per la Casa Bianca. L’annuncio durante un evento a Mar-a-Lago in cui ha parlato per oltre un’ora, dicendosi vittima delle inchieste giudiziarie a suo carico (“io più perseguitato di Al Capone”), promettendo “il ritorno dell’America” e attaccando Joe Biden.

Con “me” quanto sta accadendo in Ucraina non sarebbe “mai accaduto, e anche i democratici lo ammettono…La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali e viene deriso. Ci sta portando sull’orlo della guerra nucleare”. Biden twitta: “Trump ha tradito l’America”.