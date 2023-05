Uscito di casa si perde tra le campagne: 50enne ritrovato nel Palermitano

I carabinieri hanno avviato le ricerche che hanno avuto esito positivo, così l'uomo ha potuto riabbracciare i propri cari

SANTA CRISTINA GELA (PA) – Ha vagato per ore senza ritrovare più la strada per tornare a casa. Uscito dall’abitazione ad Altofonte è stato ritrovato dai carabinieri a Santa Cristina Gela, nel Palermitano, in stato confusionale.

Protagonista un 50enne che ai militari ha riferito di essere uscito di casa per una passeggiata mattutina e di aver perso inspiegabilmente l’orientamento a causa di una crisi confusionale, percorrendo chilometri e chilometri sotto il sole.

I carabinieri di Altofonte chiamati dai familiari, hanno iniziato le ricerche che sono andate avanti per tutta la giornata, concludendosi a Santa Cristina Gela dove l’uomo è stato trovato sul ciglio di una strada in una zona isolata.

Dopo essere stato tranquillizzato e dissetato in caserma ha potuto riabbracciare i proprio familiari che hanno ringraziato i militari.