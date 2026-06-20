Ustica, Bonfietti scrive a Meloni: “Chiedere di respingere l’archiviazione”

BOLOGNA- Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo un intervento per respingere la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla strage del DC9 Itavia.
Nella lettera, inviata anche in vista del 46/mo anniversario della strage, Bonfietti chiede “l’impegno di dare indicazioni all’Avvocatura dello Stato perché davanti al Gip, insieme ai rappresentanti delle vittime, chieda di respingere la richiesta di archiviazione e di proseguire le indagini”.
Secondo la presidente dell’associazione, la richiesta di archiviazione sarebbe arrivata nonostante “importanti nuove acquisizioni” emerse nel corso delle indagini aperte nel 2008 dopo le dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che indicavano responsabilità francesi nell’abbattimento del velivolo.
Bonfietti cita tra gli elementi anche la presunta presenza della portaerei francese Foch nelle acque di Napoli e attività di velivoli francesi e americani collegati alla base di Grazzanise, monitorati dalle centrali Nato. L’appello si estende anche alla cooperazione internazionale, ritenuta insufficiente dagli investigatori.
La presidente invita infine il governo a chiedere alla Francia, nel prossimo incontro bilaterale del 25 giugno ad Antibes, di fornire ogni elemento utile alle indagini sulla strage del 27 giugno 1980.