Ustionato dalla fiamma del barbecue a Milazzo: ricoverato un 14enne

Il giovane portato al centro grandi ustioni del Civico di Palermo

MESSINA – Durante un barbecue all’aperto, ieri, un quattordicenne di Milazzo, per causa del vento è stato investito da una fiammata che lo ha raggiunto, causandogli gravi ustioni al volto, al torace e alle braccia.

Feriti anche altri due ragazzi di Monforte che erano con lui nella zona di Ponente della Città del Capo, a Milazzo. Per il ragazzo di 14 è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Palermo, dov’è ricoverato. Le sue condizioni non sono giudicate gravi dai sanitari.