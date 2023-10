Va in ospedale con la compagna incinta, si ribalta con l’auto: morto 22enne

La donna ha partorito poco dopo il suo arrivo in ospedale

Auto si ribalta mentre va con la compagna incinta in ospedale: 22enne muore, lei resta ferita e partorisce d’urgenza. Il neonato sta bene

Incidente mortale questa mattina, 19 ottobre, in Salento sulla statale Maglie-Lecce. A perdere la vita un uomo che stava per diventare papà. L’uomo di 22enne, Stefano Maggio, era alla guida della sua autovettura che si è ribaltata. A bordo della vettura c’erano la compagna incinta, rimasta ferita, che ha partorito subito dopo il ricovero.

La ragazza ricoverata dopo l’incidente ha dato alla luce il figlio che aveva in grembo, un maschietto di 3 chili e 200 grammi. La donna ancora non è stata informata che il compagno non ce l’ha fatta.

Per cause in corso di accertamento, il 22enne, che si trovava alla guida, avrebbe perso il controllo dell’auto poi ribaltatasi sulla carreggiata dopo un violento impatto contro il guardrail. Sul posto immediati i soccorsi, allertati da altri automobilisti transitati in zona e che hanno assistito al drammatico incidente. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che il personale del 118: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e si è subito dovuto constatare l’avvenuto decesso.