Vasco Rossi in concerto, da domani parte la caccia al biglietto

La rock star di Zocca la prossima estate sarà in tour anche in Sicilia

1' DI LETTURA

PALERMO – Domani, venerdì 25 novembre, partirà la caccia al biglietto per il concerto di Vasco Rossi. La rock star di Zocca si esibirà nelle date del 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 a Roma, 22 e 23 a Palermo e 28 e 29 a Salerno.

Per i fan iscritti alla fan club la vendita è partita nei giorni scorsi, così come per i clienti Vodafone che hanno potuto acquistare un numero limitato di tagliandi, ma da domani partita la vera e propria caccia all’ambito tagliando per chi vorrà prendere parte ad uno dei concerti della rock star.

Il costo dei tagliandi per quanto riguarda le due date a Palermo è il seguente:

Prato Gold 97,52€

Prato 79,24€

Tribuna Coperta Centrale 103,62€

Tribuna Coperta 86,55€

Tribuna Montepellegrino Non Numerata 79,24€

Curva Nord Non Numerata 51,20€.

A questi andranno aggiunte le commissioni.