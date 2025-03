Vela, conclusa la prima Regata nazionale 29er al Circolo Velico Sferracavallo

Vincono i triestini Giuseppe Montesano ed Enrico Coslovich

Da Trieste a Bari passando per Roma. Un Paese unito nel nome della vela grazie alla 1^ Regata nazionale 29er che si è svolta da giovedì 6 a domenica 9 marzo al Circolo Velico Sferracavallo di Palermo. A riempire il Golfo, una flotta di quasi trenta imbarcazioni per un totale di un centinaio di persone tra atleti, staff e giuria.

Quattro le giornate di regate con condizioni di vento ottimali che hanno permesso di disputare 16 prove, quattro al giorno.

“Siamo orgogliosi – spiega il presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia – di avere ospitato ancora una volta la prima tappa della classe 29er, una classe giovanile, preolimpica, a cui il nostro Circolo è da sempre molto vicino. Ringraziamo come sempre la Federazione Italiana Vela, tutti i circoli partecipanti, i coach e la classe per la fiducia che ripongono nel nostro sodalizio. La macchina organizzativa del Circolo Velico Sferracavallo è di nuovo in moto per il prossimo appuntamento che vedrà protagonista, dall’11 al 13 aprile, la flotta della 1^ tappa della RS21 Yamamay Cup”.

Classifica assoluta della regata

Primo posto per Giuseppe Montesano ed Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia) secondo gradino per Emilia Salvatore e Pietro Zandri (Società canottieri Garda Salò) seguiti da Cosimo Del Bimbo e Leonardo Scarpellini (Yacht Club Punta Ala).

Podio Under 17 assoluto:

1° – Christian Scudelari e Ludovico Beretta (Fraglia Vela Riva)

2° – Bianca Marchesini e Lucia Finato (Fraglia Vela Malcesine)

3° – Rodolfo Compagnoni e Nicolò Cariolaro (Univela Sailing)

1° Under 17 femminile: Vince l'equipaggio formato da Bianca Marchesini e Lucia Finato (Fraglia Vela Malcesine)

1° Under 17 maschile: Primo posto per Christian Scudelari e Ludovico Beretta (Fraglia Vela Riva)

Podio Under 19 assoluto:

1° – Giuseppe Montesano ed Enrico Coslovich

2° – Emilia Salvatore e Pietro Zandri (Società Canottieri Garda Salò)

e (Società Canottieri Garda Salò) 3° – Victoria Demurtas e Caroline Karlsen – Fraglia Vela Riva