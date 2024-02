Vela, al Circolo Velico Sferracavallo si è conclusa la Regata zonale Optimist

In acqua 81 imbarcazioni per altrettanti atleti da tutta la Sicilia

Si è conclusa al Circolo Velico Sferracavallo la Regata zonale Optimist – I Trofeo del Comitato – Coppa AICO. In acqua 81 imbarcazioni – per altrettanti atleti – appartenenti a Circoli provenienti dalle province siciliane.

La giornata di sabato 3 febbraio, caratterizzata da poco vento, ha permesso di disputare una sola prova per entrambe le categorie (Cadetti e Juniores). Domenica 4 febbraio, invece, i Cadetti si sono cimentati in 2 prove mentre gli Juniores in 3 (per un totale complessivo di 4).

Il podio

Nella Divisione A – Assoluti Categoria Juniores, primo gradino del podio per Vittorio Lentini (Circolo Velico Sferracavallo), secondo posto per Antonino Mortillaro (Circolo Velico Sferracavallo) seguito da Elena Guidi del Velaclub Palermo (prima femminile).

Per la Divisione B – Assoluti Categoria Cadetti, primo classificato Edoardo Mortillaro (Circolo Velico Sferracavallo), secondo classificato Diego Marcantonio (Gulliver ASD), terzo classificato Carmelo Sugamele (Circolo Velico Marsala). Prima femminile, Enrica Stefanelli (Club nautico Augusta).

“Con questa regata zonale Optimist – dice il presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia – si è aperto ufficialmente il calendario di appuntamenti sportivi organizzati dal nostro Circolo. Siamo molto contenti del folto numero di atleti partecipanti e soprattutto della due giorni di regata anche se il vento si è fatto attendere invano nella prima giornata. I risultati dei nostri atleti ci riempiono di orgoglio e ci spingono a continuare a lavorare affinché il Circolo possa continuare ad accogliere nuovi appassionati e promuovere questo bellissimo sport”.

Prossimi appuntamenti

17-18 Febbraio

Regata zonale Tavole – I tappa T293 e Windsurfer

16-17 Marzo

II tappa zonale ILCA

25-27 Aprile e 6-9 Giugno

Melges World League – Gran Prix

29 Settembre

Regata SS Cosma e Damiano

19-20 Ottobre

Regata nazionale Formula 18

27 Ottobre

XVIII PalermoRema

6-8 Dicembre

Sferracavallo International Optimist Race