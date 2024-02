Catania, vende anabolizzanti e farmaci pericolosi via Whatsapp: denunciato

Un giro d'affari da 3 mila euro a settimana

CATANIA- Farmaci illegali a Catania: i poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un 50enne per avere venduto abusivamente farmaci per aumentare le prestazioni sessuali e anabolizzanti. È stato indagato per commercio di medicinali guasti, somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica venduti senza ricetta e importazione di medicinali non autorizzati dall’Agenzia italiana del farmaco.

Secondo l’accusa, l’uomo reperiva su siti esteri non autorizzati farmaci e sostanze per i quali è necessaria la ricetta medica e altamente pericolosi per i cardiopatici e poi li rivendeva illegalmente. L’indagato è un rappresentante di integratori e proteine e rifornisce palestre dell’hinterland cittadino. Il giro d’affari illegali stimato dagli investigatori è di 3.000 euro a settimana.

Farmaci illegali a Catania: le consegne

L’uomo vendeva anche pillole senza blister, che erano scadute. I farmaci, ha ricostruito la Polizia, erano recapitati agli acquirenti attraverso un servizio di consegna a domicilio o attraverso spedizione postale, mentre il pagamento avveniva in contanti nel primo caso o attraverso di denaro su un conto intestato all’uomo.

Sul telefonino del 50enne è stata trovata una lista con centinaia di clienti, con continui ordini di farmaci e di anabolizzanti che venivano effettuati per telefono o tramite il canale WhatsApp. Tra i più richiesti quelli per migliorare le prestazioni sessuali, vendite che, ha ricostruito la Polizia, sono aumentate nei giorni precedenti la festa di San Valentino Durante la perquisizione a casa dell’uomo sono state trovate confezioni di farmaci per la cui vendita occorre la prescrizione medica che sono state sequestrate.