Vendemmia a rischio e il vescovo pungola i politici: serve il giusto prezzo

Lettera di monsignor Giurdanella

1' DI LETTURA

TRAPANI – Il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo (Trapani), monsignor Angelo Giurdanella, ha scritto una lettera rivolta agli operatori del settore vitivinicolo viste le difficoltà nel periodo della vendemmia.

Piogge e caldo hanno ‘indebolito’ il raccolto

“Chi coltiva la terra e produce l’uva è necessario che abbia la giusta remunerazione per il prodotto. Questo vale anche per altri frutti della terra, che generalmente vengono sottopagati rispetto al loro valore reale”, dice monsignor Giurdanella. Le abbondanti piogge di maggio e giugno hanno causato il proliferarsi della peronospera e il caldo torrido dell’estate ha messo in difficoltà il raccolto.

“Servono riforme strutturali”

Monsignor Giurdanella esorta la politica “a individuare al più presto, con vera equità e imparzialità, le soluzioni adeguate per risollevare il settore vitivinicolo. Bisogna pensare a degli aiuti straordinari per l’immediato. Servono riforme strutturali per il futuro, e soprattutto attuarle avendo nel cuore solo il bene comune”.