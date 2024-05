Venezia-Palermo, Brunori: “Orgoglioso dei miei compagni, hanno dato tutto”

Il capitano: "I tifosi sono solo da elogiare"

Il capitano del Palermo Matteo Brunori commenta in mixed zone la gara contro il Venezia terminata 2-1 per i lagunari. La seconda sconfitta nel doppio confronto con i veneti ha permesso proprio alla squadra di Vanoli staccare il pass per la finale dei playoff di Serie B: “C’è tanta tristezza e delusione, ci abbiamo provato fino all’ultimo e non è bastato. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha meritato in campo”.

“Sentivamo il supporto di tutti, della nostra gente ma non è bastato – aggiunge l’attaccante -. Parla sempre il campo, sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo dato tutto fino all’ultimo minuto. Volevamo provare a fare un’impresa qua, ma il Venezia ha meritato in campo e faccio i complimenti alla squadra di Vanoli. Hanno dimostrato di essere più pronti in questo momento”.

Brunori è uscito anzitempo per un problema fisico: “Ero già un po’ acciaccato, avevo l’adduttore pieno e ho sentito che si induriva. Per questo mi sono fermato. Cosa dire ai tifosi rosanero? C’è poco da dire, hanno sempre dimostrato un affetto enorme nei nostri confronti. Quando le cose durante l’anno non sono andate ci sono stati sempre vicini, sono solo da elogiare”, ha concluso Brunori.