Venezia-Palermo, Mignani perde anche Desplanches: i convocati

Sono tre gli assenti tra i rosanero per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B

PALERMO – I rosanero si giocano il tutto per tutto nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. All’andata, al “Barbera”, il Venezia ha vinto di misura: la squadra di Mignani dovrà portare a casa il successo con almeno due gol di scarto per approdare all’ultimo atto degli spareggi promozione.

Intanto, il tecnico del Palermo ha scelto i calciatori convocati per la gara di venerdì sera al “Penzo” (calcio d’inizio alle 20.30). Sono tre gli assenti che non partiranno con i compagni. All’infortunato Coulibaly, si sono aggiungi il giovane portiere Sebastiano Desplanches e anche il difensore Pietro Ceccaroni (già non convocato per la sfida d’andata di lunedì sera).

L’estremo difensore si è fatto male per un rinvio alla fine di Palermo-Venezia, mentre il centrale di difesa è uscito anzitempo nella gara contro la Sampdoria. “Pietro Ceccaroni e Sebastiano Desplanches sono stati sottoposti ad indagini strumentali che hanno evidenziato per entrambi una lesione al retto femorale della coscia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo”, si legge sul sito ufficiale del club rosanero.

Venezia-Palermo, i convocati di Mignani

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Venezia.

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

53 Henderson

70 Traorè