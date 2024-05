Venezia-Palermo, Mignani: “Troppo presto per parlare del prossimo anno”

Il tecnico: "Giusto ammettere che i lagunari hanno fatto qualcosa in più di noi"

“I ragazzi hanno combattuto e lottato fino alla fine per provare almeno a riprendere le partita”. Così Michele Mignani, tecnico del Palermo, commenta in mixed zone la sconfitta per 2-1 contro il Venezia. I rosanero sono fuori dai playoff di Serie B dopo aver perso entrambe le gare nel doppio confronto con i lagunari.

“Sicuramente nella prima parte del primo tempo abbiamo sofferto la fisicità del Venezia – prosegue l’allenatore -. Prendere un gol dopo tre minuti sul primo tiro in porta sicuramente non aiuta. Non è una giustificazione, ma ho visto che abbiamo sofferto la loro fisicità e poi i ragazzi si sono ripresi. Il primo tempo è stato abbastanza di sofferenza, poi nella ripresa abbiamo provato a riprendere la partita”.

“In queste due partite, avendole perse entrambe, probabilmente è anche giusto ammettere che il Venezia ha fatto qualcosa in più di te. Non possiamo appigliarci agli specchi – dice Mignani -. È anche vero che le due partite sono state diverse. Penso che il Palermo avrebbe meritato almeno un pareggio all’andata e avremmo avuto una consapevolezza diversa al ritorno”.

“La prima partita è stata fatta bene e al primo tiro pericoloso abbiamo preso gol. Come oggi, poi posso essere d’accordo sul fatto che questa partita poteva essere fatta meglio. Prossima stagione? Credo sia troppo presto per parlarne. Va assimilata questa sconfitta e va capito quello che è stato l’andamento di quest’anno. Servirà mettersi seduti per capire cosa è stato fatto bene e cosa no”, ha concluso il tecnico dei rosanero.