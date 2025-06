Ventiquattro palermitani “sfruttati” nel centro commerciale dei cinesi

I retroscena dell'inchiesta: è partita per caso

PALERMO – Ventiquattro lavoratori palermitani sarebbero stati sfruttati da sei cittadini cinesi. Il contratto firmato prevedeva un impegno di quattro ore al giorno ed invece avrebbero sfondato il tetto delle dieci ore. In più gli sarebbe stato imposto di restituire una parte dei soldi della busta paga. Non c’erano riposi, né ferie. Avrebbero lavoravano sotto la minaccia di essere licenziati.

Sei cittadini cinesi sono indagati per caporalato. Nei loro confronti il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Palermo, ha emesso la misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività di impresa o di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle attività ad esse inerenti per dodici mesi.

Il caso da cui è partita l’inchiesta

Sotto inchiesta è finita anche la Erik srl con sede legale in via XX Settembre che gestisce il centro commerciale “Eva” a Pietragliata, nella parte alta di corso Calatafimi.

L’inchiesta è partita casualmente. Una donna aveva denunciato ai carabinieri di Monreale di avere subito minacce dall’ex compagno mentre andava a lavorare. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno chiesto informazioni al responsabile del punto vendita che però avrebbe negato di conoscere la donna. E così militari hanno fatto un accesso ispettivo, raccogliendo la testimonianza degli impiegati.

Le ipotesi di sfruttamento

C’è chi sulla carta guadagnava 600 al mese per 12 ore settimanali ed invece sarebbero state 60. Chi risultava guadagnare 700 euro, ma avrebbe restituito trecento in contanti. Tutti nel negozio avevano firmato un contratto part-time, “ma effettuiamo orario di lavoro full-time”. In caso di assenza per malattia sarebbero stati decurtati 20 euro.