Vercelli, incidente mortale: travolto anziano a bordo di in triciclo elettrico

Le cause sono ancora in corso di ricostruzione
LA TRAGEDIA
ROMA – Un pensionato residente in provincia di Vercelli è morto in un incidente avvenuto lungo la strada che dalla frazione conduce al centro del paese.

Per causa ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, lo scooter elettrico a tre ruote sul quale viaggiava l’uomo si è scontrato con una vettura che proveniva da Saluggia.

Dopo lo schianto, l’auto si è ribaltata ed è finita nel fosso a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, insieme a due ambulanze e all’elisoccorso.

Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

