In totale si tratta di circa 2.100 metri quadrati di spazi

PALERMO – Cinque aree verdi a Palermo sono state affidate a privati per la cura e la gestione. La convenzione stamani è stata sottoscritta dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore al Verde, Piero Alongi. Rientra nel Regolamento del verde pubblico e privato in città.

In totale saranno poco meno di 2.100 metri quadrati gli spazi verdi affidati. In particolare, Ballarò Food & C. curerà le aiuole di piazza Cassa di Risparmio. Tecno Garden avrà in gestione le aiuole spartitraffico di piazza Giachery. L’associazione Oltre le Distanze si occuperà dell’aiuola in via Montegrappa, mentre Emmepi Srl curerà l’aiuola di via Pier delle Vigne, 52. Interlinea Srl gestirà l’area verde tra via Palinuro e via Mondello.

Lagalla, Alongi e la collaborazione pubblico-privato

“Queste nuove convenzioni – dicono sindaco ed assessore – rappresentano un ulteriore passo nel percorso che abbiamo intrapreso per promuovere la cura condivisa degli spazi pubblici. Crediamo fortemente nella collaborazione tra pubblico e privato come strumento per migliorare la qualità del decoro urbano e il benessere della nostra comunità”.

“Già negli ultimi mesi, sotto questa amministrazione, sono stati avviati altri esempi virtuosi in varie aree della città e l’auspicio è che iniziative come questa possano moltiplicarsi sempre di più. L’amministrazione – concludono – sarà sempre accanto ai soggetti – aziende, associazioni o cittadini – che con senso civico scelgono di prendersi cura di uno spazio pubblico, perché il verde è un bene comune e un valore per tutta Palermo”.