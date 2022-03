Verso CorriCatania 2022, al via la mostra delle Vespe storiche

L'evento nell'evento.

CATANIA – Il parco commerciale Centro Sicilia è partner di #CorriCatania2022, la corsa-camminata di solidarietà che il prossimo 8 maggio tornerà nel suo format tradizionale dopo lo stop del 2020 legato alla pandemia e all’edizione inedita di inizio autunno del 2021. E’ possibile acquistare il kit della 14esima #CorriCatania direttamente all’info point della galleria di Centro Sicilia, divenendo così parte integrante del ‘popolo delle magliette bianche’ che, quest’anno, correndo (o camminando) contribuisce alla raccolta fondi per allestire il primo ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania.

Il parco commerciale sarà anche teatro di alcuni eventi collegati alla #CorriCatania, come quello in programma sabato 2 e domenica 3 aprile con l’esposizione di Vespe Piaggio. Per l’occasione la galleria di Centro Sicilia, infatti, si trasformerà in museo delle due ruote ospitando molti pezzi unici provenienti da collezioni private, un’occasione per vedere da vicino autentici gioielli come ad esempio una Vespa Sidecar del 1950, una rarissima Vespa U (Utilitaria) del ’51, la Vespa 400 del ‘61 e la mitica V30T, modello del 1952 ribattezzato «faro basso» adoperata da Gregory Peck nel celebre “Vacanze romane”.



Oltre ad ammirare le Vespe in mostra si potrà anche fare solidarietà e prendere, con soli 5 euro, il kit di #CorriCatania2022 che contiene la maglietta, la sacca e il pettorale numerato per partecipare alla corsa- camminata di domenica 8 maggio L’evento in programma al Centro Sicilia è realizzato in collaborazione con il Vespa Club di Catania e con l’ASd CorriCatania.